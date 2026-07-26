Москва26 июл Вести.Бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам ВС РФ показали Владимиру Соловьёву "убийц "Хорнетов", которые активно применяются в их зоне ответственности. Некоторые из беспилотников оснащены двигателями, разгоняющими их до 200 км в час, сообщил боец в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Дроны самолетного типа также справляются с украинскими дронами "Майя" и "Лютыми".

Как отметил боец, у них есть два типа беспилотников.

Вот этот разгоняется до 140 км/ч. Двигатель у него не оснащен, а вот этот оснащен — более турбированный, до 200 км/ч демонстрирует БПЛА боец

Зона ответственности бойцов батальона противодействия беспилотникам — участок трассы Р-280 "Новороссия". Здесь за три недели они сбили более 230 вражеских дронов.