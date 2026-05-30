Москва30 мая Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал водителей ограничить поездки по трассе "Новороссия" без острой необходимости. Он сообщил, что в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования.

Он заверил, что меры безопасности над автодорогами усилены, работают мобильно-огневые группы. По его словам, движение БПЛА фиксируется на подлете, но их число значительное.

Прошу водителей ограничить поездки без острой необходимости написал Балицкий в MAX

Губернатор призвал автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, особенно – на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы.

При этом Минтранс Запорожья сообщил, что трасса "Новороссия" открыта для движения и работает штатно, а для ликвидации последствий террористических атак ВСУ временно перекрываются только отдельные участки.