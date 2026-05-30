Москва30 мая Вести.Движение по трассе Р-280 "Новороссия" в сторону Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

Он уточнил, что на маршрутах день и ночь дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме говорится в сообщении

Губернатор добавил, что время от времени возникают логистические трудности, но они носят локальный характер. По его словам, логическое обеспечение Запорожской области тоже осуществляется как обычно: автомобили ездят, грузы перевозятся, товары и продукты доставляются в штатном режиме.

Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ минируют трассу "Новороссия" в районе Бердянска.