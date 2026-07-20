Трасса "Новороссия" полностью перешла под контроль РФ Балицкий: трасса "Новороссия" полностью перешла под контроль РФ

Москва20 июл Вести.Трасса Р-280 "Новороссия", обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России. Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину.

Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем сказал он

Балицкий заявил, что украинская сторона, не имея успехов на фронте, наносит удары по гражданской инфраструктуре, аптекам и населенным пунктам, связанным с жизнеобеспечением населения. Он отметил, что Вооруженные силы России принимают меры для решения этой задачи.

Балицкий также подчеркнул, что власти региона намерены добиваться дополнительной поддержки, чтобы жители в полной мере ощущали защиту и помощь со стороны государства и российских военных.

Ранее Балицкий заявлял, что ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области.