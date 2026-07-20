Москва20 июлВести.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что сегодня глава государства работает в Кремле.
Рабочий график уже идет у президента. Он провел уже рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицкимсказал Песков
Он подчеркнул, что Запорожская область – особенный регион, который живет и работает в особенных условиях, и это требует внимания главы государства.
Песков добавил, что другие встречи в графике Путина на понедельник не будут публичными.
Ранее Балицкий сообщил об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в Запорожской области. В результате украинских атак за минувшие сутки в регионе пострадали три мирных жителя.