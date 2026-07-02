Москва2 июлВести.Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в преддверии 80-летия со дня образования региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил губернатора и всех жителей области с грядущей памятной датой.
Калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается науки, промышленности, образования и сельского хозяйствапояснил президент
Путин добавил, что правительство сделает все возможное для реализации планов по развитию Калининградской области. Ранее именно этой теме было посвящено совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.