Путин встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Путин отметил серьезные успехи в развитии Калининградской области

Москва2 июл Вести.Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в преддверии 80-летия со дня образования региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил губернатора и всех жителей области с грядущей памятной датой.

Калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается науки, промышленности, образования и сельского хозяйства пояснил президент

Путин добавил, что правительство сделает все возможное для реализации планов по развитию Калининградской области. Ранее именно этой теме было посвящено совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.