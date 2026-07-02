Путин поддержал приоритетную поставку топлива для Калининградской области Путин поддержал обращение главы Калининградской области о поставках топлива

Москва2 июл Вести.Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, касающееся приоритетных поставок топлива для жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

2 июля Путин провел встречу с Беспрозванных, на которой поднимался соответствующий вопрос.

Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области​​​. И президент России поддержал это обращение губернатора сказал Песков журналистам

Кроме того, Путин также поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Помимо этого, поддержку президента получила и идея о приобретении дополнительных паромов для Калининграда.

Ранее стало известно, что Минэнерго и отраслевые компании подготовят конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в самых уязвимых регионах.