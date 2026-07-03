Москва3 июлВести.Недружественное окружение Калининграда требует от федерального центра особого внимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время общения с журналистами он отметил, что Калининград имеет особое географическое положение, поэтому вопросы его развития и обеспечения находятся на постоянном контроле главы государства и правительства.
Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Конечно же, это требует – и тем более с учетом недружественного окружения – это требует от федерального центра особой заботысказал Песков
Ранее президент России Владимир Путин одобрил приоритетную поставку топлива для Калининградской области. Инициативу он поддержал после беседы с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.