Местоположение Калининграда требует особого внимания к городу, заявил Песков Песков: недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем

Москва3 июл Вести.Недружественное окружение Калининграда требует от федерального центра особого внимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он отметил, что Калининград имеет особое географическое положение, поэтому вопросы его развития и обеспечения находятся на постоянном контроле главы государства и правительства.

Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Конечно же, это требует – и тем более с учетом недружественного окружения – это требует от федерального центра особой заботы сказал Песков

Ранее президент России Владимир Путин одобрил приоритетную поставку топлива для Калининградской области. Инициативу он поддержал после беседы с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.