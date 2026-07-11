Операторы БПЛА ВС РФ заводят российских штурмовиков в Алексеево-Дружковку Оператор БПЛА Шустрый: заводим наших штурмовиков в Алексеево-Дружковку

Москва11 июл Вести.Операторы беспилотных систем Вооруженных сил России (ВС РФ) помогают российским штурмовикам зайти в поселок Алексеево-Дружковка к северо-западу от освобожденного недавно города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал ИС "Вести" оператор БПЛА 10-го танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Шустрый.

Как отметил собеседник, российские дроны уничтожают пункты управления БПЛА, которые украинские боевики пытаются обустраивать в мирных домах.

Смотрим Алексеево-Дружковку, заводим туда наших штурмовиков, занимаем позиции, выбиваем противника сообщил Шустрый

Тем временем общественный деятель и политолог Эдуард Басурин в интервью ИС "Вести" спрогнозировал продвижение российских войск к Дружковке, Краматорску и Славянску с целью взятия в окружение всей Краматорско-Славянской агломерации.