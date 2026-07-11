Начштаба Лис: в Константиновке ВСУ "сожгли" много личного состава и наемников

Офицер танкового батальона ВС РФ сообщил о больших потерях ВСУ в Константиновке Начштаба Лис: в Константиновке ВСУ "сожгли" много личного состава и наемников

Москва11 июл Вести.В попытке удержать Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) впустую "сожгли" большое количество личного состава из своих резервов. Об этом рассказал ИС "Вести" врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Лис.

В Константиновке было уничтожено большое количество личного состава ВСУ, наемников. То есть они, будем так говорить, "сжигали" там свои резервы. Но все бесполезно рассказал Лис

После взятия Константиновки Армия России получила возможность взять в окружение всю Краматорско-Славянскую агломерацию, сообщил ИС "Вести" общественный деятель и политолог Эдуард Басурин. По словам оператора БПЛА 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Шустрый, беспилотчики ВС РФ уже заводят российских штурмовиков в Алексеево-Дружковку.