Стрелок Бурый: после набегов ВСУ на позиции ВС РФ убежать назад успевают не все

Стрелок Бурый рассказал, чем кончаются попытки ДРГ ВСУ зайти на позиции ВС РФ Стрелок Бурый: после набегов ВСУ на позиции ВС РФ убежать назад успевают не все

Москва9 авг Вести.Украинские военные устраивают набеги на позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) в Запорожской области небольшими группами, но уйти назад успевают не все. Об этом рассказал военкору ИС "Вести" Кириллу Попову стрелок группировки войск "Восток" с позывным Бурый.

Бойцы группировки "Восток" контролируют занятые ими участки в Запорожской области, регулярно проводят разминирование и выявляют дислокацию противника. Противник пытается заходить на наши позиции малыми диверсионно-разведывательными группами (ДРГ).

Они могут утром зайти, могут вечером зайти, могут в разных местах заходить, группами набеги делать - то есть зашли, выбежали, кто успел выйти. Пытаемся их сразу оставить там, куда они зашли рассказал Бурый

Ранее сапер инженерной группы группировки войск "Восток" с позывным Чех сообщил: действия ВСУ в Запорожской области могут говорить о планах организовать наступление, однако это у противника не получится.