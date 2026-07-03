Москва3 июл Вести.Вооруженные силы Украины истощены боевыми действиями, из-за чего они все чаще совершают ошибки на поле боя. Одна из таких ошибок произошла в Запорожской области, когда ВСУ попытались остановить продвижение российских войск, сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Была попытка остановить наше наступление в Запорожье. Для этого противник пожертвовал очень серьезной частью своих резервов и не добился успеха, несмотря на то, что были направлены очень серьезные ресурсы в Запорожье. Это не остановило нашу группировку "Восток", группировку "Днепр" от дальнейшего продвижения. И наши войска не утеряли инициативы рассказал военкор

Ранее сообщалось, что подразделения 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" выбили украинских боевиков с занимаемых позиций в населенном пункте Копани в Запорожской области, уничтожив при этом до двух взводов личного состава противника.