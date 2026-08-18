Москва18 авгВести.Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Восток" нанесли серию ударов по узлу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили его.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Российские бойцы, как отмечается, обнаружили сеть блиндажей, укрепленных укрытий и огневых позиций украинских боевиков.
Координаты выявленных целей передали расчетам самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" группировки войск "Восток"говорится в сообщении
Подчеркивается, что ВСУ использовали узел для удержания участка и размещения живой силы.
ВС РФ ранее освободили Рыбальское в Запорожской области. При освобождении населенного пункта российские бойцы ликвидировали до роты живой силы украинской армии.