Российские артиллеристы уничтожили узел обороны с живой силой ВСУ

Расчеты "Мсты-С" уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области Российские артиллеристы уничтожили узел обороны с живой силой ВСУ

Москва18 авг Вести.Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Восток" нанесли серию ударов по узлу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили его.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Российские бойцы, как отмечается, обнаружили сеть блиндажей, укрепленных укрытий и огневых позиций украинских боевиков.

Координаты выявленных целей передали расчетам самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" группировки войск "Восток" говорится в сообщении

Подчеркивается, что ВСУ использовали узел для удержания участка и размещения живой силы.

ВС РФ ранее освободили Рыбальское в Запорожской области. При освобождении населенного пункта российские бойцы ликвидировали до роты живой силы украинской армии.