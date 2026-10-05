МО: ВС РФ ликвидировали до роты живой силы ВСУ при освобождении Самойловки

Армия РФ уничтожила до роты живой силы ВСУ при освобождении Самойловки МО: ВС РФ ликвидировали до роты живой силы ВСУ при освобождении Самойловки

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы России уничтожили до роты живой силы украинских войск при освобождении населенного пункта Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, в ходе боев военнослужащие группировки войск "Восток" сломили сопротивление украинской армии и установили контроль над крупным участком обороны, включая сам населенный пункт.

В ходе освобождения Самойловки зачищено более 400 строений, уничтожено до роты живой силы противника, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, семь единиц мототехники, 11 наземных робототехнических комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" говорится в сообщении

Как отметили в Минобороны, освобождение Самойловки расширяет возможности "Востока" в Запорожской области и создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Терновка.

Об освобождении Самойловки российское оборонное ведомство сообщило 5 октября.