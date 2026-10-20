Москва20 окт Вести.Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Тимошевка в Запорожской области.

О переходе Тимошевки под российский контроль МО сообщило во вторник. По данным ведомства, в ходе боев подразделения группировки войск "Восток" заняли укрепленный район ВСУ площадью около шести квадратных километров.

Освобождение Тимошевки расширило зону контроля в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в западном направлении подчеркнули в ведомстве

В освобождении участвовали штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Российские бойцы перед освобождением села преодолели оборонительные позиции ВСУ.

Потери противника составили до роты живой силы, 8 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 17 наземных роботизированных комплексов и 33 тяжелых гексакоптера R-18.