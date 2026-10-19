МО РФ показало видео освобождения Омельника в Запорожской области МО РФ показало кадры освобождения "Востоком" Омельника в Запорожской области

Москва19 окт Вести.Минобороны России показало видеокадры освобождения штурмовиками 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки "Восток" населенного пункта Омельник в Запорожской области.

Как отметили в министерстве, ВС РФ взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью более 27 квадратных километров.

Подступы к населенному пункту были оборудованы противотанковым рвом и сетью инженерных заграждений. В застройке и на прилегающих позициях штурмовые группы подавили очаги сопротивления и зачистили свыше 400 строений говорится в сообщении

По данным Минобороны, потери ВСУ составили более роты живой силы, 14 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и более 30 наземных роботизированных комплексов. Кроме того, уничтожено 75 тяжелых гексакоптеров типа R-18.