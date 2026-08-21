ВСУ потеряли до роты солдат при боях у села Зеленое в Запорожской области

Потери ВСУ при боях у запорожского села Зеленое составили до роты живой силы ВСУ потеряли до роты солдат при боях у села Зеленое в Запорожской области

Москва21 авг Вести.Украинские войска потеряли до роты живой силы в ходе боев у села Зеленое в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В пятницу военное ведомство информировало об освобождении села Зеленое. Отмечается, что его удалось занять, прорвав оборону ВСУ севернее Рыбальского и западнее Благодатного. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" смогли продвинуться в глубину обороны противника.

В ходе боев военнослужащие взяли под контроль крупный район обороны противника и зачистили свыше 200 строений. Потери ВСУ составили до роты живой силы говорится в сообщении

Отмечается, что также удалось уничтожить три наземных роботизированных комплекса, больше 20 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга", 13 автомобилей и восемь боевых бронированных машин.

Освободив Зеленое, российские войска расширили зону контроля в регионе и создали условия для дальнейшего продвижения, указывает военное ведомство.

Несколько дней назад Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли до роты военных при отступлении из Новосолошино Запорожской области.