Минобороны: украинские войска потеряли до роты военных в боях у Новосолошино

ВСУ потеряли до роты военных при отступлении из Новосолошино Запорожской области Минобороны: украинские войска потеряли до роты военных в боях у Новосолошино

Москва17 авг Вести.Потери ВСУ в ходе боев у Новосолошино в Запорожской области составили до роты военных и 10 боевых бронированных машин, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска группировки войск "Восток" прорвали оборону ВСУ и освободили населённый пункт Новосолошино в Запорожской области.

Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов отмечается в сообщении

По данным Минобороны, также Киев потерял свыше 30 дронов типа "Баба-Яга".

Ранее сообщалось, что на неделе с 8 по 14 августа ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.