Минобороны РФ: взяты под контроль два населенных пункта

Освобождены Новосолошино в Запорожской области и Андреевская Община в ДНР Минобороны РФ: взяты под контроль два населенных пункта

Москва17 авг Вести.Вооруженные силы России освободили населенные пункты Андреевская Община в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новосолошино в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Андреевская община перешла под контроль российской армии в результате действий подразделений группировки войск "Центр".

В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Андреевская община Донецкой Народной Республики говорится в сообщении

Населенный пункт Новосолошино был освобожден в результате продвижения подразделения группировки войск "Восток".

На прошлой неделе, с 8 по 14 августа, ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.