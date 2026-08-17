Москва17 авгВести.Вооруженные силы России освободили населенные пункты Андреевская Община в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новосолошино в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, Андреевская община перешла под контроль российской армии в результате действий подразделений группировки войск "Центр".
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Андреевская община Донецкой Народной Республикиговорится в сообщении
Населенный пункт Новосолошино был освобожден в результате продвижения подразделения группировки войск "Восток".
На прошлой неделе, с 8 по 14 августа, ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.