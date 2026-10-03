FT: ЕС связал запрос Киева о допфинансировании в 2026 году с проведением реформ

FT узнала, почему ЕС отказал Украине в дополнительном финансировании FT: ЕС связал запрос Киева о допфинансировании в 2026 году с проведением реформ

Москва3 окт Вести.Евросоюз не стал удовлетворять просьбу Киева о выделении дополнительных средств на 2026 год, увязав это с предварительным проведением ряда реформ, сообщила газета Financial Times (FT).

Издание ссылается на соответствующее письмо представителей Еврокомиссии спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что ЕС отказал Украине в финансировании для покрытия дефицита бюджета в размере 27 миллиардов долларов, поскольку это создаст проблемы в 2027 году. Брюссель предложил Киеву обратиться к Канаде, Норвегии и Японии.

Среди условий Брюсселя — отказ от льготного НДС при отправке небольших посылок, введение новых правил налогообложения для цифровых платформ.

Оба законопроекта Рада одобрила, однако в них попала спорная норма, ослабляющая требования финансового мониторинга к политически значимым лицам (PEP). Ужесточение контроля за такими лицами ЕС называл одним из своих антикоррупционных условий.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос в письме Стефанчуку указали, что Украина получит дополнительное финансирование в текущем году только при выполнении условий, отдельно упомянув поправку о PEP.

Летом 2026 года Киев оценил дополнительные оборонные потребности в 27 миллиардов долларов и попросил Еврокомиссию досрочно выдать часть кредита на 90 миллиардов евро, согласованного в конце 2025 года.

Заем рассчитан на покрытие основных нужд Украины в 2026–2027 годах и делится поровну — по 45 миллиардов евро в год при условии проведения части реформ. В этом году киевский режим получил только 15,7 миллиарда евро. Выполнение требований Брюсселя может открыть доступ к поддержке примерно на 34 миллиарда евро.

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, 1 октября, Украина и Еврокомиссия сообщили, что "определили способы покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год", а также "подтвердили шаги, необходимые для своевременного выделения этих средств".

В середине сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о "космическом" дефиците бюджета Украины.