"Будто разорвалась бомба": в Европе отреагировали на требование Киева о деньгах WP: просьбы Киева о новых средствах возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы

Москва14 сен Вести.Просьбы Киева о выделении новых денежных средств возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. На это указали авторы американской газеты The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

В конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете Украины на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов​​​. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита Евросоюза, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.

Украина могла бы выбрать иной способ объявить об этих новостях, в "коалиции желающих" ощущения были такие, будто разорвалась бомба приводит издание слова своего собеседника

Служащий в Киеве европейский дипломат заявил, что восполнить этот дефицит будет "нелегко", учитывая, что в некоторых странах Европы грядут выборы. На этом фоне, как заметил собеседник газеты, политики "сильно нервничают". Кроме того, по его словам, большинству государств и самим приходится иметь дело с бюджетными дефицитами.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз больше не сможет выделять многомиллиардное финансирование Украине, которое так просит Киев. В материале отмечалось, что просьбы Зеленского на десятки миллиардов долларов "не могли случиться в более неподходящее время для европейских правительств".