В Европе интересуются, почему Украине не хватает денег на ВСУ, пишет NYT NYT: Европа заинтересовалась величиной дефицита бюджета ВСУ

Москва9 сен Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости дополнительного финансирования вооруженных сил Украины заставили европейских чиновников задаться вопросом, на что Украина тратит помощь от ЕС. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Поводом для этого стало заявление Зеленского о дефиците военного бюджета в 27 миллиардов долларов, которое прозвучало после недавнего согласования крупного кредита от ЕС.

Запрос Украины удивил и обеспокоил многих европейских чиновников… Они не ожидали настолько крупного бюджетного дефицита… Некоторые из них в частном порядке задаются вопросом, насколько эффективно расходуются деньги и не преувеличены ли заявленные потребности говорится в публикации

Теперь еврочиновники пытаются выяснить, почему возник этот дефицит, каков его реальный размер и есть ли необходимость предоставить режиму Зеленского новые средства, добавляют журналисты.

Ранее газета рассказала, что Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за коррупционных схем в закупках вооружения в 2024 году.

Ирландский журналист Чей Боуз, в свою очередь, заявил, что в Европе начали осознавать обреченность киевского режима. Он обратил внимание на отчаянные попытки заблокировать закупки вооружения американского производства на нужды ВСУ, а также на время, которое Брюсселю понадобилось для согласования кредита Киеву в 90 миллиардов евро.

Американский журнал Foreign Policy тем временем констатировал, что поддержка режима Зеленского на Украине продолжает падать из-за коррупционных скандалов.