Bloomberg: дефицит бюджета Украины в 2027 году может увеличиться

Украина столкнулась с растущим дефицитом финансирования обороны Bloomberg: дефицит бюджета Украины в 2027 году может увеличиться

Москва29 авг Вести.Нехватка средств в государственном бюджете Украины в 2027 году может превысить прежние прогнозы, из-за чего Киеву потребуется дополнительная финансовая поддержка Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

По данным агентства, особенно остро дефицит финансирования ощущается в оборонной сфере.

Для привлечения необходимых средств украинским властям придется выполнить политические условия Международного валютного фонда, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что объем госдолга Украины вырос до 211,6 миллиарда долларов.