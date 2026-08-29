Москва29 авгВести.Нехватка средств в государственном бюджете Украины в 2027 году может превысить прежние прогнозы, из-за чего Киеву потребуется дополнительная финансовая поддержка Евросоюза.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.
По данным агентства, особенно остро дефицит финансирования ощущается в оборонной сфере.
Для привлечения необходимых средств украинским властям придется выполнить политические условия Международного валютного фонда, отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что объем госдолга Украины вырос до 211,6 миллиарда долларов.