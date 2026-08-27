Москва27 авгВести.Размер государственного долга Украины при расчете на одного жителя составляет 8,5 тысячи долларов. Общая сумма – 211,6 миллиарда долларов. Об этом пишет агентство РИА Новости.
В публикации проанализированы данные, которые публикует Минфин Украины по национальным займам. Расчет на каждого жителя производился с учетом майского заявления министра труда и соцполитики страны Дениса Улютина.
Улютин заявил, что численность населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории, составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, при максимальном демографическом показателе каждый житель Украины должен 8,46 тысячи долларовговорится в сообщении
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украине не хватает средств на собственные вооруженные силы. В бюджете, выделенном на ВСУ, наблюдается дефицит в 27 миллиардов долларов.