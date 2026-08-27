Объем госдолга Украины составляет почти 8,5 тысячи долларов на одного жителя

Размер госдолга Украины вырос до 211,6 миллиарда долларов Объем госдолга Украины составляет почти 8,5 тысячи долларов на одного жителя

Москва27 авг Вести.Размер государственного долга Украины при расчете на одного жителя составляет 8,5 тысячи долларов. Общая сумма – 211,6 миллиарда долларов. Об этом пишет агентство РИА Новости.

В публикации проанализированы данные, которые публикует Минфин Украины по национальным займам. Расчет на каждого жителя производился с учетом майского заявления министра труда и соцполитики страны Дениса Улютина.

Улютин заявил, что численность населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории, составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, при максимальном демографическом показателе каждый житель Украины должен 8,46 тысячи долларов говорится в сообщении

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украине не хватает средств на собственные вооруженные силы. В бюджете, выделенном на ВСУ, наблюдается дефицит в 27 миллиардов долларов.