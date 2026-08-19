Госдолг США впервые в истории преодолел планку в 40 триллионов долларов

Госдолг США впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов Госдолг США впервые в истории преодолел планку в 40 триллионов долларов

Москва19 авг Вести.Государственный долг США впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов, следует из данных на сайте Министерства финансов страны.

По состоянию на вторник, 18 августа, объем госдолга достиг 40 триллионов 47 миллиардов долларов.

Американские долговые обязательства распределяются следующим образом: более 32 триллионов 265 миллиардов долларов находятся в руках населения и организаций, внутриправительственные обязательства превышают 7 триллионов 781 миллиарда долларов.

Минфин США уточнил, что установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов.

14 августа стало известно, что чистый прирост госдолга США с 1 июля превысил 524 миллиарда долларов. Таким образом, за полтора месяца этот параметр увеличился более чем на 500 миллиардов долларов.