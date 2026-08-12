США направили порядка $1 трлн на погашение процентов по госдолгу

США потратили около $1 трлн на выплату процентов по госдолгу США направили порядка $1 трлн на погашение процентов по госдолгу

Москва12 авг Вести.Американские власти за первые 10 месяцев 2026 финансового года выделили из казны на выплату процентов по обслуживанию государственного долга США 963 миллиарда долларов, следует из отчета Бюджетного управления Конгресса.

Финансовый год в США начинается с 1 октября и заканчивается в последний день сентября​​​.

Согласно документу, рост нагрузки на госбюджет по обслуживанию долга с октября 2025 года по конец июля 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 финансового года, когда на погашение процентов было направлено 846 миллиардов долларов.

Отчет демонстрирует, что расходы на обслуживание долга выросли на 14%, или на 117 миллиардов долларов, по сравнению с тем же периодом предыдущего финансового года.

Как указывается, изменение в большую сторону связано с ростом самого госдолга и повышением процентных ставок по долгосрочным бумагам.

По данным властей США, проценты по госдолгу стали второй по величине статьей государственных расходов за отчетный период. Крупнейшей остается выплата пособий по социальному обеспечению — 1,373 триллиона долларов. Для сравнения: на нужды министерства образования США было направлено лишь 52 миллиарда долларов, что почти в 20 раз меньше, чем стоит обслуживание долга.

В июле госдолг в 16 странах Евросоюза побил рекорд, достигнув своего исторического максимума.

Российский внешний долг в апреле этого года сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов, что стало максимальным месячным показателем за все время ведения статистики.