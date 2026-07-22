Госдолг в 16 странах Евросоюза побил исторический рекорд Госдолг сразу в 16 странах ЕС достиг исторического максимума

Москва22 июл Вести.Государственный долг сразу в 16 странах Евросоюза по итогам первого квартала превысил все предыдущие исторические показатели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в целом объем госдолга 27 стран, входящих в Евросоюз, в первом квартале увеличился до 15,705 триллиона евро. Это максимальный уровень за всю современную историю.

Лидером по размеру госдолга стала Франция - там объем обязательств вырос на 75,6 миллиарда евро в квартальном выражении, до рекордных 3,536 триллиона.

Вторым рекордсменом стала Италия, где госдолг подскочил до исторически максимальных 3,158 триллиона с 3,096 триллиона евро.

Последнее место в тройке лидеров заняла Германия с госдолгом в 2,902 триллиона евро против 2,838 триллиона в предыдущем квартале.

Исторические рекорды по объему государственного долга также обновили Испания (1,74 триллиона евро), Бельгия (706,581 миллиарда евро) и Австрия (431,411 миллиарда евро).

Кроме того, максимальные значения были зафиксированы в Финляндии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Латвии, Мальте и Эстонии.

Ранее сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов с большой вероятностью достигнет законодательно установленного лимита в $41,1 трлн в период с конца зимы до середины лета 2027 года. Так будет, если американский Конгресс не примет превентивных мер.