Внешний госдолг России сократился в апреле на рекордные $4,2 млрд

Внешний госдолг России резко сократился Внешний госдолг России сократился в апреле на рекордные $4,2 млрд

Москва18 июн Вести.Внешний госдолг России сократился в апреле 2026 года на рекордные $4,2 млрд, что стало максимальным месячным показателем за все время ведения статистики, отмечает Минфин.

В целом, госдолг России перед нерезидентами уменьшился в апреле с $61,1 млрд до $58,9 млрд.

Подобные темпы сокращения внешних обязательств отмечены впервые за последние 15 лет, подчеркивает Минфин.

Предыдущий рекорд поставлен в июле 2018 года, когда внешний госдолг России сократился на $3,6 млрд.

Президент Владимир Путин сообщил 5 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026), что размер внешнего госдолга России составляет 16,4% ВВП страны.

Месяцем ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что уровень госдолга России является одним из самых низких среди стран "Большой двадцатки" - порядка 17% ВВП.