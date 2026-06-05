Уровень госдолга России составляет 16,4% от ВВП, сказал Путин Путин: уровень госдолга России составляет 16,4% от ВВП

Москва5 июн Вести.Уровень государственного долга России сейчас составляет 16,4% от ВВП, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства добавил, что печальное состояние государственных финансов - высокий уровень госдолга и большие бюджетные дефициты - подрывают доверие к Западу.

Госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции - 146%, у Италии - 137%, у Франции - 115%, у Бельгии - 108%. У России, кстати, 16,4% сказал Путин

Ранее Путин отметил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по покупательной способности заметно выше, чем у "Большой семерки" (G7), а за последние пять лет вклад БРИКС в рост мирового ВВП составил чуть меньше половины.