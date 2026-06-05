Путин: дефицит бюджета РФ в конце года будет меньше, чем у других развитых стран

Путин дал прогноз по дефициту бюджета России по итогам года Путин: дефицит бюджета РФ в конце года будет меньше, чем у других развитых стран

Москва5 июн Вести.Дефицит бюджета в России по итогам года будет меньше, чем у других промышленно-развитых стран. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства напомнил, что дефицит бюджета Европейского союза в 2025 году составил 3,1% от ВВП. Он добавил, что в Польше дефицит составил 3,7%, в Бельгии - 5,2%, во Франции - 5,1%, в Соединенных Штатах - 5,9%.

В России - 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно-развитых стран сказал Путин

Российский лидер также подчеркнул, что движение вперед и вверх будет обеспечено, основы макроэкономической политики России сохранены.