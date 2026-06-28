Москва28 июн Вести.Текущее состояние российской экономики не подтверждает многочисленные негативные прогнозы, которые озвучивались западными экспертами после введения санкций. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что, согласно его данным, рост российской экономики в этом году составит около 2%.

Инфляция находится под контролем, и поэтому я считаю, что российская экономика, вопреки тому, что говорят на Западе, процветает, несмотря на санкции сказал собеседник агентства

Картайзер добавил, что реальная ситуация расходится с ожиданиями многих западных политиков относительно последствий санкционного давления.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2026 заявил, что никаких угроз для российской экономики нет ни сегодня, ни в ближайшей перспективе. Глава государства подчеркнул, что движение вперед и вверх в экономике РФ будет обеспечено, и добавил, что основы макроэкономической политики России сохранены.