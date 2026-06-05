Греф объяснил, почему экономика России далека от стагнации Греф: российская экономика далека от стагнации

Москва5 июн Вести.Российская экономика пока далека от состояния стагнации, поскольку ее характерные признаки отсутствуют. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

Греф назвал обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4% умеренными темпами экономического роста.

Во-первых, это тяжело назвать стагнацией все-таки. Стагнация имеет свои технические признаки. Конечно, мы пока далеки от стагнации. Умеренные темпы экономического роста – это, наверное, более правильная формулировка сказал Греф

Ранее глава Сбербанка назвал четырех "всадников апокалипсиса" в Российской экономике, так называется совокупность экономических сложностей.