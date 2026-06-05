Греф: мы ощущаем сложности в целом ряде секторов российской экономики

Греф назвал самые проблемные секторы российской экономики Греф: мы ощущаем сложности в целом ряде секторов российской экономики

Москва5 июн Вести.Сфера недвижимости, добывающая и обрабатывающая промышленности – одни из самых проблемных секторов российской экономики. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

Мы ощущаем сложности в целом ряде секторов экономики. Сложно себя чувствуют девелоперы, угольщики, деревообработчики, металлурги и весь сектор производства строительных материалов. Наверное, самые проблемные сектора рассказал Греф

При этом глава Сбербанка отметил, что российская экономика далека от состояния стагнации, сегодня она находится на умеренных темпах экономического роста.