Москва5 июнВести.Сфера недвижимости, добывающая и обрабатывающая промышленности – одни из самых проблемных секторов российской экономики. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

Мы ощущаем сложности в целом ряде секторов экономики. Сложно себя чувствуют девелоперы, угольщики, деревообработчики, металлурги и весь сектор производства строительных материалов. Наверное, самые проблемные сектора

рассказал Греф

При этом глава Сбербанка отметил, что российская экономика далека от состояния стагнации, сегодня она находится на умеренных темпах экономического роста.