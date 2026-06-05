Москва5 июнВести.Сфера недвижимости, добывающая и обрабатывающая промышленности – одни из самых проблемных секторов российской экономики. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.
Мы ощущаем сложности в целом ряде секторов экономики. Сложно себя чувствуют девелоперы, угольщики, деревообработчики, металлурги и весь сектор производства строительных материалов. Наверное, самые проблемные секторарассказал Греф
При этом глава Сбербанка отметил, что российская экономика далека от состояния стагнации, сегодня она находится на умеренных темпах экономического роста.