Москва29 апр Вести.В российской экономике сложилась очень сложная ситуация, заявила экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич на инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде.

Она выделила ряд наиболее проблемных отраслей, сообщает РБК. Так, уже второй год идет спад производства в машиностроении, в производстве стройматериалов, черной металлургии, добыче нефти. Растут предприятия, связанные с оборонным комплексом, агросектор.

Есть кризисные отрасли, есть те, что продолжают расти, а есть те, что в 2026 году находятся в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность заявила Наталья Зубаревич

Эксперт отметила сохраняющиеся проблемы в лесоперерабатывающем секторе в северо-западной части России, а также в угольной отрасли, в частности - в Кемеровской области, которая еще "не нащупала дна кризиса".

Говоря об инфляции в России, Зубаревич заявила об отсутствии у Центробанка способов борьбы с ней, кроме как повышать или понижать ключевую ставку. А два последних года эксперт охарактеризовала мощнейшим импульсом в экономику, но в основном в отрасли, не производящие товары.