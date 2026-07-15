Экономист сделал прогноз по дефициту бюджета РФ на конец 2026 года Экономист считает, что дефицит бюджета РФ может быть закрыт к концу года

Москва15 июл Вести.Дефицит российского бюджета в этом году динамично снижается и к концу 2026 года может полностью исчезнуть. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Эксперт отметил, что бюджетная ситуация в текущем году складывается благоприятно, и при сохранении тенденции дефицит может быть закрыт.

Дефицит бюджета у нас в этом году довольно неожиданно, но динамично снижается. И я думаю, что его уже не будет действительно к концу года при текущем развитии ситуации. Но вот что будет в двадцать седьмом [году]? Честно говоря, хотелось бы, чтобы этот конфликт [между Соединенными Штатами и Ираном] уже был завершен. Потому что его длительное продолжение чревато рецессией в мировой экономике, тогда потребление всего пойдет вниз. И металлов, и всего того, что мы экспортируем, – лес, химудобрения. Вот это все будет снижаться, и в целом в моменте это позитив... если даже цена на нефть останется высокой, потому что очень низкие запасы в мире, для нас это будет позитивно, да. Но нам нужно избежать рецессии, это очень важно заявил Рожанковский

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета в России по итогам года будет меньше, чем у других промышленно развитых стран.