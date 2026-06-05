Путин: в следующем году нужно вернуться к устойчивому росту экономики

Путин напомнил о поручении перейти в 2027 г. к устойчивым темпам роста экономики Путин: в следующем году нужно вернуться к устойчивому росту экономики

Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ напомнил о поручении перейти в 2027 году к устойчивым темпам роста экономики России.

Российский лидер добавил, что необходимо увеличивать доходы государства, бизнеса и граждан.

Здесь напомню о поставленной задаче перед правительством: уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл отметил Путин

Также он подчеркнул, что, несмотря на напряженную ситуацию, Россия продолжает укреплять суверенитет, при этом расширяя круг своих партнеров.