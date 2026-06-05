Москва5 июнВести.Доля стран БРИКС в мировом ВВП по покупательной способности выше, чем у "Большой семерки" (G7), заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Путин также подчеркнул, что в последние пять лет страны БРИКС обеспечили почти половину ежегодного прироста мирового ВВП, в то время как на G7 пришлось всего 18%.
В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля "Большой семерки" - менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал "Семерку" еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКСсказал президент
Ранее депутат Госдумы России Алексей Чепа заявил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могут взять на себя функции Организации Объединенных Наций, постепенно теряющей свою роль в мировых процессах.