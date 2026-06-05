Путин: доля БРИКС в ВВП по покупательной способности в экономике мира выше G7

Доля БРИКС в ВВП мира по покупательной способности выше, чем у G7, заявил Путин Путин: доля БРИКС в ВВП по покупательной способности в экономике мира выше G7

Москва5 июн Вести.Доля стран БРИКС в мировом ВВП по покупательной способности выше, чем у "Большой семерки" (G7), заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин также подчеркнул, что в последние пять лет страны БРИКС обеспечили почти половину ежегодного прироста мирового ВВП, в то время как на G7 пришлось всего 18%.

В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля "Большой семерки" - менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал "Семерку" еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС сказал президент

Ранее депутат Госдумы России Алексей Чепа заявил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могут взять на себя функции Организации Объединенных Наций, постепенно теряющей свою роль в мировых процессах.