Москва13 мая Вести.Страны БРИКС становятся экономическим полюсом мира, заявил ИС "Вести" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Они естественным образом стремятся перейти на расчеты между собой и с третьими странами в национальных валютах, что, безусловно, укрепляет позиции БРИКС как экономического центра силы. Но этот процесс будет очень небыстрый, потребует достаточных усилий. Но то, что придет к этому - уже неизбежно, как и трансформация мировой валютной системы. По-другому уже не получится