Депутат Чепа считает, что ШОС и БРИКС способны выполнять функции ООН Депутат Чепа: ООН теряет прежнюю роль площадки для решения глобальных проблем

Москва31 мая Вести.По мере того как Организация Объединенных Наций (ООН) теряет свою роль ведущей площадки для решения глобальных проблем, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС получают возможность взять на себя эти задачи. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

По его мнению, в нынешнем мире только Россия и Китай способны противодействовать деструктивным действиям со стороны западных и европейских стран.

ООН стремительно теряет свою прежнюю роль площадки, на которой вырабатывается решение глобальных проблем ... ШОС и БРИКС способны взять эти функции. В нынешнем мире только Россия и Китай способны противодействовать деструктивным действиям. В политическом плане это означает развитие таких структур, как ШОС и БРИКС, укрепление уровня сотрудничества в них заявил Чепа

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) стремительно теряет авторитет и приближается к банкротству из-за стремления прислуживать Западу.