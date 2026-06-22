Активы недружественных стран в РФ уменьшились на 49% с 2022 года

"Ведомости": активы недружественных стран в России снизились на 49% с 2022 года Активы недружественных стран в РФ уменьшились на 49% с 2022 года

Москва22 июн Вести.Совокупный объем активов компаний из недружественных государств на российском рынке за период с 2022 по 2025 годы уменьшился на 49%, снизившись с 481 миллиарда до 244 миллиардов долларов.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные отчетности компаний.

Согласно информации издания, за указанный период иностранный бизнес из этих юрисдикций столкнулся с существенным недополучением выручки, размер которой превысил 610 миллиардов долларов. Потери чистой прибыли составили как минимум 16 миллиардов долларов.

Аналитики отметили, что если в 2021 году зарубежные компании заработали свыше 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года они ежегодно получали в среднем на 153 миллиарда долларов меньше привычной нормы.

Наиболее значительное снижение стоимости активов зафиксировано в энергетической отрасли (более 74 миллиардов долларов), финансовом секторе — 30 миллиардов и в автопромышленности — 21 миллиард долларов. Также пострадали производства техники, недвижимость и потребительский сегмент.

В статье указывается, что собственный капитал компаний из недружественных стран сократился почти на 58% - до 82 миллиардов долларов. Несмотря на масштабный выход из активов, около половины иностранных организаций сохраняют контроль над своими долями в РФ.

Бизнес из дружественных и нейтральных стран продемонстрировал позитивную динамику, более чем удвоив свои показатели: активы выросли с 26 до 53 миллиардов долларов, а выручка в 2024 году превысила 42 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что российские ведомства согласовали инициативу изъятия иностранных активов недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов Центрального банка РФ за рубежом.