За плохое поведение: иностранцам станет сложнее вернуть активы в РФ РБК: иностранным компаниям будет сложно вернуть активы в России

Москва3 авг Вести.Иностранным компаниям и инвесторам не запретили обратный выкуп активов в России, однако этот процесс для них существенно усложнился. Теперь им необходимо соблюсти ряд условий, для того, чтобы получить право на возвращение в РФ, пишет РБК.

24 июля Совет Федерации одобрил закон, предполагающий внесение изменений в статью 5 ФЗ "О международных компаниях и международных фондах". Он устанавливает специальный порядок прекращения прав иностранных инвесторов на обратный выкуп ранее проданных активов в России.

Новый механизм распространяется на иностранных инвесторов, связанных с недружественными странами, а также на подконтрольных им лиц. Новый владелец актива или покупатель – гражданин РФ, российское юридическое лицо либо юрлицо из дружественной юрисдикции, находящееся под контролем гражданина РФ. По его требованию инвесторы, продавшие свои активы в РФ после февраля 2022 года и сохранившие право на их обратный выкуп, могут лишиться этой возможности по требованию покупателя актива или профильного федерального органа исполнительной власти. Утрата этого права возможна при одновременном исполнении поведенческих и экономических условий.

Поведенческие условия

инвестор публично поддержал недружественные действия против РФ, совершенные иностранным государством или международной организацией;

был замечен в дискредитации ВС РФ или исполнения российскими государственными органами своих полномочий, распространил заведомо ложную информацию об их деятельности;

совершил действия, связанные с финансированием терроризма, экстремистской деятельности или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

публично заявил о прекращении и (или) приостановлении деятельности в России и (или) совершил действия (бездействия), связанные с таким заявлением, или ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, в том числе вытекающие из корпоративных договоров, или расторг договоры, имеющие существенное значение для бизнеса в РФ, в том числе запретил использовать объекты интеллектуальной собственности, или прекратил/ приостановил поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Экономические условия

цена в соглашении на обратный выкуп, отклоняется от рыночной стоимости актива на 25% и более;

покупатель дополнительно вложился в актив или совершил действия, без которых актив мог прекратить работу, приостановить деятельность либо существенно сократить ее.

Если все эти условия были сделаны, то покупатель актива имеет право обратиться в профильный орган за заключением о том, что прекращение права на обратный выкуп соответствует требованиям закона. Там же он может получить заключение правительственной комиссии. Далее дело передается в Арбитражный суд Московской области.

Примечательно, что покупатель актива может обратиться в суд еще до того, как иностранный инвестор предъявил требование о реализации опциона на обратный выкуп. Так он защищает себя не только от уже заявленного требования об обратном выкупе, но и от неопределенности в отношении актива.

После того, как решение суда о прекращении права на обратный выкуп вступит в силу, иностранный инвестор сможет в течение года потребовать от покупателя актива компенсацию. При этом четкой формулы ее расчета в законе не предусмотрено.