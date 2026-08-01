Фуры зарубежных компаний не смогут выезжать из России при неоплаченных штрафах

В России изменили правила пропуска иностранных фур Фуры зарубежных компаний не смогут выезжать из России при неоплаченных штрафах

Москва1 авг Вести.С сентября грузовые автомобили, принадлежащие иностранным компаниям, не смогут въезжать в Россию и выезжать из страны при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Новые правила распространяются на все международные автомобильные перевозки через территорию РФ, в том числе транзитные. Как отмечается, инициатива нацелена на повышение платежной дисциплины среди зарубежных перевозчиков.

Согласно постановлению, проверять наличие задолженностей будут сотрудники таможни. Для этого они получат доступ к информации из Государственной информационной системы о государственных муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Если таможенники выявят у водителя задолженности, они оформят решение о запрете въезда или выезда фуры из России. Кроме того, водителю выдадут требование о необходимости внести плату за проезд по платным дорогам.