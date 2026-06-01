ФСБ и МО РФ будут выдавать иностранным судам разрешения на работу в водах России Правительство РФ утвердило правила работы иностранных судов в водах страны

Москва1 июн Вести.Правительство РФ утвердило новые правила работы иностранных судов в российских территориальных водах, следует из опубликованного постановления кабмина.

Иностранные суда смогут получать разрешение на каботажные грузоперевозки, поисковые и гидротехнические работы, а также разведку морских ресурсов.

Выдача разрешения осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации на основании заявления говорится в документе

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что кабмин России изучает возможность устроить сбор средств с судовладельцев на масштабное обновление российского флота.