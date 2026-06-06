Минтранс РФ поддерживает обновление флота с упором на своевременный контроль Шестаков: Минтранс РФ поддерживает обновление флота

Москва6 июн Вести.Минтранс России считает целесообразным делать упор на своевременном контроле за состоянием судов при обновлении флота. Об этом рассказал официальный представитель министерства Николай Шестаков​​​.

В беседе с РИА Новости он отметил, что задача обновления флота стоит на повестке дня, а работа в этом направлении ведется.

Минтранс России, прежде всего, исходит из задач полноценного обеспечения безопасности судоходства. В связи с этим считаем целесообразным делать упор на проведении своевременного и адекватного контроля за техническим состоянием судов, обеспечением судовладельцем исполнения обязательных требований заявил Шестаков

Он также уточнил, что обновление судов для ответственных судовладельцев должно быть коммерчески выполнимой финансовой задачей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ намерена войти в число стран, обладающих самым крупным торговым флотом. Российский лидер подчеркнул, что правительству и Минтрансу поручено продолжить работу, направленную на повышение привлекательности торгового флага​​​.