Министр Чекунков: половину флота для северного завоза нужно обновить за 15 лет

В правительстве заявили о необходимости масштабного обновления судов на севере Министр Чекунков: половину флота для северного завоза нужно обновить за 15 лет

Москва25 июн Вести.В ближайшие 15 лет необходимо обновить более 200 судов, которые работают в северном бассейне. Об этом заявил РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Речь идет более чем о 500 судах, которые в целом работают у нас в северном бассейне в режиме "море", в режиме "река-море", и минимум половина из которых должны быть обновлены в ближайшие 15 лет сказал он

Чекунков добавил, что сейчас ведется работа по обеспечению единого оператора Северного морского завоза "Росатом Арктика" первыми собственными целевыми судами​​​. Уже с 2027 года они должны выйти на линию.