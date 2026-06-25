Москва25 июнВести.В ближайшие 15 лет необходимо обновить более 200 судов, которые работают в северном бассейне. Об этом заявил РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Речь идет более чем о 500 судах, которые в целом работают у нас в северном бассейне в режиме "море", в режиме "река-море", и минимум половина из которых должны быть обновлены в ближайшие 15 летсказал он
Чекунков добавил, что сейчас ведется работа по обеспечению единого оператора Северного морского завоза "Росатом Арктика" первыми собственными целевыми судами. Уже с 2027 года они должны выйти на линию.