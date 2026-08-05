У России появится собственный дноуглубительный флот для Северного морского пути

Росатом подготовит проект создания дноуглубительного флота для СМП У России появится собственный дноуглубительный флот для Северного морского пути

Москва5 авг Вести.Госкорпорация (ГК) "Росатом" рассматривает возможность создания собственного дноуглубительного флота для Северного морского пути (СМП), сообщает пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

На первом этапе Росатом намерен закупить суда, которые можно использовать в течение ограниченного навигационного периода.

Определен объем капитальных затрат на приобретение дноуглубительного флота отмечает пресс-служба Трутнева

Росатом предложил также другой вариант - построить собственный флот для проведения дноуглубительных работ.

С 2020 года Росатом провел в порту Сабетта дноуглубительные работы для обеспечения крупнотоннажного судоходства в рамках проектов "НОВАТЭКа".

Через СМП проходят 80% всех грузов, которые поступают на Чукотку, рассказала ИС "Вести" член комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке.

Президент Владимир Путин заявил, что другие страны проявили интерес к использованию СМП.