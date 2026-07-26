Москва26 июлВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что другие страны пытаются заходить на маршруты Северного морского пути.
В День ВМФ Путин приехал в Петербург и пообщался с российскими военными моряками. Он отметил, что Россия будет защищать Северный морской путь.
Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тожесказал российский лидер
Он отметил, что там проходят и трассы баллистических ракет.
По словам президента, весь Северный морской путь находится под российским контролем, и Россия будет защищать там свои интересы.