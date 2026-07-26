Путин сообщил о попытках других стран зайти на маршруты Севморпути

Путин заявил, что на маршруты Севморпути пытаются заходить другие страны Путин сообщил о попытках других стран зайти на маршруты Севморпути

Москва26 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что другие страны пытаются заходить на маршруты Северного морского пути.

В День ВМФ Путин приехал в Петербург и пообщался с российскими военными моряками. Он отметил, что Россия будет защищать Северный морской путь.

Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже сказал российский лидер

Он отметил, что там проходят и трассы баллистических ракет.

По словам президента, весь Северный морской путь находится под российским контролем, и Россия будет защищать там свои интересы.