Москва26 июлВести.Президент России Владимир Путин призвал решительно бороться с попытками воздействия на российский торговый флот, как нужно бороться с пиратством и пиратами.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Кадры опубликовал журналист ИС "Вести" Павел Зарубин.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно - так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и [министр обороны РФ] говорил об этом, наверняка, и начальник Генерального штаба [ВС РФ], и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотомсказал Путин
Он также выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот.
Ранее Путин вручил награды в День Военно-Морского Флота России, а затем за бокалом шампанского пообщался с награжденными военными.