Путин: бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ нужно как с пиратами

Путин призвал решительно бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ Путин: бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ нужно как с пиратами

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин призвал решительно бороться с попытками воздействия на российский торговый флот, как нужно бороться с пиратством и пиратами.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Кадры опубликовал журналист ИС "Вести" Павел Зарубин.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно - так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и [министр обороны РФ] говорил об этом, наверняка, и начальник Генерального штаба [ВС РФ], и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом сказал Путин

Он также выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот.

Ранее Путин вручил награды в День Военно-Морского Флота России, а затем за бокалом шампанского пообщался с награжденными военными.