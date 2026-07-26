Капитан корвета "Стойкий": за нами начинают следить, как только выходим в море

Иностранные корабли ведут слежку за корветом "Стойкий" Капитан корвета "Стойкий": за нами начинают следить, как только выходим в море

Москва26 июл Вести.Иностранные моряки проводят мониторинг маршрутов российских судов при выходе в море. Об этом журналисту ИС "Вести" Евгению Попову рассказал капитан 2-го ранга Арсений Огинский, командир корвета "Стойкий".

Как только мы выходим, то начинают следить за нашими маршрутами - где мы ходим, что делаем. Мы также за ними следим. Это вполне нормальное явление: мы следим за ними, они - за нами заметил он

Корвет "Стойкий" вернулся в Балтийск из дальнего похода. Сейчас экипаж судна тренируется отражать атаки дронов.

Сегодня в России отмечают день Военно-морского флота. Президент Владимир Путин в поздравлении отметил особое отношение в стране к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.

Президент подчеркнул, что сегодня военные моряки достойно продолжают традиции российского флота. Он напомнил, что Россия омывается водами тринадцати морей, и флоту принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане.