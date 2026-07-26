Попов показал, как российский Ка-27 сопровождает танкер в акватории Балтики

Российские Ка-27 защищают с воздуха иностранные суда в акватории Балтики Попов показал, как российский Ка-27 сопровождает танкер в акватории Балтики

Москва26 июл Вести.Морская авиация обеспечивает безопасное судоходство в Балтийском регионе, сообщил журналист ИС "Вести" Евгений Попов.

Он с борта палубного противолодочного вертолета Ка-27 заснял, как происходит воздушное патрулирование.

В частности, в одном из рейдов морская авиация РФ обеспечила проход сингапурского танкера Teresa Empat.

Классическая задача нашего Ка-27, который вылетел на патрулирование, – обеспечить безопасность этого танкера. Движется танкер нормально, спокойно, ничего ему не мешает. Калининград – еще очень мощный с точки зрения экономики. Какой красавец танкер пришел в Калининградскую область! Рядом - береговая охрана сказал он

Попов добавил, что грузоперевозки в регион по морю выросли до миллиона тонн в год.

Кроме того, за год военные моряки и летчики РФ сопроводили 2500 торговых судов в мировом океане.

Ранее российский Ил-20 над Балтикой заставил Польшу поднять истребители с авиабаз.