Москва26 июлВести.Морская авиация обеспечивает безопасное судоходство в Балтийском регионе, сообщил журналист ИС "Вести" Евгений Попов.
Он с борта палубного противолодочного вертолета Ка-27 заснял, как происходит воздушное патрулирование.
В частности, в одном из рейдов морская авиация РФ обеспечила проход сингапурского танкера Teresa Empat.
Классическая задача нашего Ка-27, который вылетел на патрулирование, – обеспечить безопасность этого танкера. Движется танкер нормально, спокойно, ничего ему не мешает. Калининград – еще очень мощный с точки зрения экономики. Какой красавец танкер пришел в Калининградскую область! Рядом - береговая охранасказал он
Попов добавил, что грузоперевозки в регион по морю выросли до миллиона тонн в год.
Кроме того, за год военные моряки и летчики РФ сопроводили 2500 торговых судов в мировом океане.
Ранее российский Ил-20 над Балтикой заставил Польшу поднять истребители с авиабаз.